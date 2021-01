“Barcellona – Città cardio-protetta”: la mozione di Azzurri e Forza Italia

I consiglieri del gruppo Forza Italia – Tommaso Pino, Angelita Pino, Tommaso Calderone – e i consiglieri del gruppo Azzurri – Fabiana Bartolotta, Carmelo Pino e Gianfranco benenati – hanno presentato mozione al Sindaco della Città del Longano, Pinuccio Calabrò, al Presidente del Consiglio Comunale, Paride Pino, a tutto il Civico Consesso sul progetto “Barcellona P.G. – Città cardio-protetta.

Nella mozione, i consiglieri hanno invitato il Sindaco e l’Amministrazione comunale a “voler prevedere a realizzare l’installazione di colonnine PAD (defibrillatori ad accesso pubblico) progettate specificatamente per l ‘uso in aree pubbliche, da collocare in modo equilibrato ed equo su tutto il territorio comunale dal centro alle periferie, in punti strategici dove si concentrano i maggiori afflussi di persone come la zona balneare (Calderà, Spinesante)”.

“Sul punto – continua la mozione – si evidenzia che in molte città italiane sono già stati avviati importanti progetti finalizzati alla collocazione sul territorio di postazioni PAD a seguito dei quali il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio è passato da poco meno 5% a oltre 50%, il che significa aver ridotto di molte migliaia il numero di decessi all’anno sull’intero territorio italiano. Infine, si ritiene utile coinvolgere la Protezione Civile o la Croce Rossa magari assegnando loro il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi”.