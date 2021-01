Covid-19, 31 positivi divisi in due strutture per anziani di Barcellona

L’ultimo aggiornamento sul contagio da Covid-19 a Barcellona, diffuso a tarda notte dal sindaco Pinuccio Calabrò, è davvero preoccupante. Sono due infatti i focolai epidemici accertati in altrettante strutture residenziali per anziani della città del Longano. Dalle verifiche dell’Usca sono stati riscontrati 14 positivi al Coronavirus in una e 17 nell’altra segnala.

Secondo le notizie acquisite, la sintomatologia dei nuovi positivi è allo stato gestibile all’interno delle strutture. “I fatti dimostrano – afferma il sindaco Calabrò – che è doveroso rispettare le prescrizioni imposte a tutela principalmente delle persone più vulnerabili perché anziani e/o affetti da patologie croniche”.