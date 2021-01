Servizio Civile a Gigliopoli, si può presentare domanda fino al 15 febbraio

Dare vita a un servizio educativo innovativo che, rispondendo alle esigenze dei minori, contribuisca a sviluppare migliori politiche educative e sociali nella Città dei bambini spensierati, supportando le attuali politiche a tutela dei minori: è questo l’obiettivo del Servizio Civile a Gigliopoli.

Da lunedì è iniziata la campagna informativa per partecipare al bando del Servizio Civile a Gigliopoli. Per dodici mesi, i candidati potranno accrescere le loro doti e competenze progettando e instaurando efficaci relazioni di gruppo, sperimentando nuove metodologie di apprendimento, accogliendo, tutelando ed educando, promuovendo il rispetto per l’ambiente e gli animali. Esplorare e prendersi cura della fattoria didattica e degli animali che la animano, curare l’orto naturale, stare a contatto con la natura e imparare a vivere in armonia con essa, partecipare alle attività educative e godere dell’esperienza di chi quotidianamente lavora a un progetto fondato su valori nobili e assolutamente attuali: tutto questo è il Servizio Civile dell’Associazione ‘Il Giglio’.

“Imparerai ad essere parte di un gruppo, una squadra, che seppur formata da tante teste, caratteri e modi di fare differenti, riesce quasi per magia a cooperare perché tutto riesca così fantasticamente bene. Imparerai che la stanchezza o l’arrabbiatura passerà subito dopo aver ricevuto un sorriso, un abbraccio, una carezza o anche una linguaccia da un piccolo cucciolo. Imparerai che non c’è melodia più bella di quando i bimbi del centro-studi arrivano e ti raccontano le loro giornate. Imparerai che puoi essere te stesso e che ogni parte di te sarà valorizzata e apprezzata, senza necessità che tu cambi nulla”. – ha dichiarato Gaia. Di comune accordo anche Claudia, che ha aggiunto: “12 mesi pieni di emozioni, affetto e amore che riceverai dalla persone che ne fanno parte, ma soprattutto dai bimbi che frequentano gigliopoli”.

Toccante anche la testimonianza di Stefno edita sui social di Gigliopoli nei scorsi giorni: “Mi è stata data l’occasione, il piacere e l’onore di poter far parte di un’avventura, mi ha formato e mi ha fatto crescere molto a livello umano soprattutto. Il servizio Civile a Gigliopoli ha rafforzato le basi per poter vivere in una società giusta. Consiglierei a tutti i ragazzi di fare domanda, è un’esperienza unica”.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese inconsiderazione. Per consultare il bando, cliccare al seguente link: https://gigliopoli.org/servizio-civile/