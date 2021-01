Barcellona ha onorato il patrono San Sebastiano con la messa solenne in Basilica

Il distanziamento interpersonale e le norme per limitare il contagio da Coronavirus hanno caratterizzato la messa solenne in onore di San Sebastiano, patrono di Barcellona Pozzo di Gotto. I volontari di Protezione Civile Anpas Club Radio Cb e quelli della Croce Rossa di Barcellona hanno regolato gli accessi alla Basilica durante la cerimonia religiosa, officiata dall’arcivescovo Giovanni Accolla. I fedeli presenti, limitati nel numero, hanno seguito la funzione eucaristica rispettando le regole, con la voglia di onorare il patrono San Sebastiano, sfidando la paura per il virus.

E’ stata una prima festa del patrono diversa da come l’aveva immaginata per il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha affidato ad un post sul suo profilo social le sensazioni vissute in questa giornata così diversa da quelle del passato. “Purtroppo la pandemia ha condizionato i festeggiamenti in onore del nostro San Sebastiano, ma il momento di difficoltà rafforza la nostra fede. Preghiamo il nostro Santo Patrono affinché il prossimo anno possiamo ritrovarci in salute a rendergli onore, fuori da questo incubo chiamato Covid-19“. Al suo fianco, in prima fila, c’era il nuovo comandante della Polizia Locale Castrense Ganci, con una delegazione degli agenti che hanno onorato San Sebastiano anche come patrono del corpo della Polizia Municipale

Le messe limitate nel numero per consentire la sanificazione della Basilica, proseguiranno nel pomeriggio alle 17.30 ed alle 19.30