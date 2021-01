Il reintegro della Laquidara. La Uil: “Vinta una battaglia, continua guerra per l’ospedale”

La dottoressa Felicia Laquidara tornerà a ricoprire il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, alla conclusione del periodo di aspettativa richiesto nel dicembre scorso. Il provvedimento con cui l’ASP Messina ha disposto il reintegro, accogliendo l’istanza dell’avvocato della dirigente sanitaria, ha effetto immediato con il ritorno a Milazzo del dottore Giuseppe Cocuzza, chiamato a ricoprire l’incarico in questi mesi.

La Uil Medici, attraverso il vice coordinatore provinciale Paolo Calabrò, ha così commentato la notizia: “Il direttore generale, dopo aver criticato alcune dichiarazionei dell’avvocato della dott.ssa Laquidara, ora ha fatto marcia indietro a 360 gradi. Si è vinta una battaglia, ma la guerra per l’ospedale continua. Allo stesso tempo prosegue anche la lotta per gli altri provvedimenti ingiusti, illegittimi e contra personam all’insegna della legalità e trasparenza. Il direttore generale dovrà spiegare ai cittadini, e della questione è interessata la magistratura, le vicende evidenziate in quest’ultimo periodo dalla Uil”.