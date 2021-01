Covid-19, attenzione su due case di riposo a Barcellona e Terme Vigliatore

Sono in corso verifiche con tamponi molecolari dopo le positività ai test rapidi che si sono riscontrate in due case di riposo, una a Barcellona ed una a Terme Vigliatore. I medici dell’Usca hanno avviato i protocolli previsti per evitare il diffondersi di possibili focolai, ma prima di divulgare i numeri si attendono gli esiti del tamponi molecolari.

A Barcellona, come riferisce il sindaco Pinuccio Calabrò, si registra oggi la positività di cinque persone, di cui una già in isolamento domiciliare. Tra questi anche il funzionario del Comune, dopo la conferma del molecolare al test rapido eseguito ieri. Otto sono, invece, le persone guarite. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, sono due le persone dimesse e una che ha dovuto ricorrere alle cure medici del Covid Hospital di Barcellona. Gli attuali positivi nella città del Longano, secondo i dati diffusi dal sindaco nel corso delle ultime settimane, sono 144.

Riapre intanto la farmacia La Cava di via Sant’Antonino, dopo l’esito negativo dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti il titolare ed i dipendenti.

A Terme Vigliatore, in attesa delle verifiche su ospiti ed operatori della casa di riposo, i positivi sono 21 con 11 persone in isolamento.