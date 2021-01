Chiesto l’ergastolo per Nino Madonia, “faccia da mostro” che ha ucciso Nino e Ida Agostino

La procura generale di Palermo ha chiesto la condanna all’ergastolo di Nino Madonia, ‘Faccia da mostro’ , per il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989.

Nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, si è svolto ieri il processo con il rito abbreviato, davanti al gup Alfredo Montalto. Nino Madonia è considerato l’ideatore e l’esecutore materiale del delitto.

I sostituti procuratori, Umberto De Giglio e Domenico Gozzo hanno ripercorso l’intreccio tra mafia e servizi segreti, che fanno da sfondo all’omicidio del poliziotto e della moglie. Così secondo la Procura della Repubblica e la Direzione Nazionale Antimafia, se ‘faccia da mostro’ ovvero Giovanni Aiello è la “testimonianza plastica tra cosa nostra e i servizi segreti”, Nino Madonia è ideatore ed esecutore materiale del delitto.

In sede di processo, è stata avanzata richiesta di condanna all’ergastolo con isolamento diurno che – per celebrazione del rito abbreviato si riduce all’ergastolo. Ieri, hanno concluso anche le parti civili, quali: Presidenza del consiglio, ministro dell’Interno, Regione siciliana, Centro Studi “Pio La Torre” e Associazione Libera. Si prosegue il 25 gennaio e il 5 febbraio è prevista l’arringa dell’avv. Fabio Repici per i familiari di Nino Agostino, il papà Vincenzo e le sorelle. Il 12 febbraio, la difesa di Nino Madonia.

Gli inquirenti, lo scorso luglio 2020 avevano chiesto il processo anche per Gaetano Scotto, accusato di duplice omicidio, e per Francesco Paolo Rizzuto, amico dell’agente ucciso, accusato di favoreggiamento. Per la Dia, Agostino assolveva anche ‘mansioni coperte’ ed aveva offerto una pista seria per la cattura di Riina che costò la vita sua e di sua moglie. L’udienza preliminare dei due riprenderà il 25 gennaio nell’aula bunker dell’Ucciardone con la difesa di Rizzuto, il 19 febbraio si procederà con la difesa di Scotto. Poi, il Giudice deciderà sul rinvio a giudizio.