Barcellona, positivo un funzionario comunale: sanificati i locali, richiesti i tamponi al personale

E’ stata riscontrata ieri sera la positività al Covid 19 attraverso il tampone rapido per uno dei funzionari di Palazzo Longano. A scopo precauzionale stamattina alle 5, prima dell’apertura degli uffici, è stata disposta la sanificazione dei locali frequentati dallo stesso dipendente comunale. Le porte del Comune, invece, si sono aperte per gli altri dipendenti con un leggero ritardo. Il soggetto contagiato, che presenta alcuni sintomi, sarà sottoposto a tampone molecolare.

Per il momento non è stata disposta la chiusura di tutto il palazzo comunale per non interrompere l’erogazione dei servizi ai cittadini. L’amministrazione comunale aveva già chiesto uno screening su tutto il personale e dopo questa notizia ha sollecitato l’ASP di Messina per poter anticipare il test in modalità drive-in.

Aggiornamento: rinviata al 28 gennaio la seduta del question time del consiglio comunale prevista per oggi.