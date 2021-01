Barcellona, la Regione risponde all’esposto contro Paride Pino

In risposta ai sei consiglieri comunali di Barcellona che hanno inviato un esposto dettagliato al Prefetto di Messina ed all’assessorato regionale alle Autonomie Locali per denunciare il comportamento del presidente del consiglio Angelo Paride Pino, l’Ufficio Ispettivo Enti locali della Regione Siciliana ha invitato il segretario comunale a “fornire un circostanziato rapporto sui fatti riportati nella richiamata comunicazione, unitamente ad ogni valido elemento, avendo cura di evadere la richiesta entro e non oltre 30 giorni”.

David Bongiovanni, Antonio Mamì, Raffaella Campo, Gabriele Sidoti, Melangela Scolaro e Ilenia Torre hanno contestato come l’atteggiamento del presidente Pino nei primi tre mesi del suo mandato non ha consentito un svolgimento corretto e sereno dell’attività consiliare.