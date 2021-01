Scuole chiuse anche a Novara di Sicilia fino al 31 gennaio

Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, ha firmato nel primo pomeriggio l’ordinanza con cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche nel centro montano tra i Peloritani ed i Nebrodi.

La decisione, che si allinea a molti Comuni del comprensorio tirrenico, è arrivata dopo aver ricevuto il parere dell’ASP sull’opportunità di chiusura fino al 31 gennaio 2021 davanti alla preoccupante diffusione del Coronavirus in provincia di Messina. Nel comune montano, inoltre, non sono stati effettuati gli screening sulla popolazione scolastica, richiesti anche dall’assessorato regionale per monitorare l”andamento del contagio utile a valutare le misure più opportune a tutela della salute di studenti, docenti e personale ata.

Ricordiamo che con modalità e tempi diversi hanno disposto la chiusura di tutte le scuole anche i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Venetico, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Merì, Castroreale, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone e Montalbano Elicona.