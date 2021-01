Bollettino Covid, è la Sicilia la Regione con il più alto numero di contagiati

Oggi la Sicilia conquista un triste primato diventando la Regione con il più alto numero di nuovi contagi da Covid 19. Sono 1.278 i positivi riscontrati su 39.776 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), una percentuale del 3,2%. In provincia di Messina sono 201 le persone risultate positive, in calo rispetto a ieri. Gli altri positivi sono così distribuiti tra le restanti province: 428 in provincia di Palermo, 362 Catania, 126 Siracusa, 61 Caltanissetta, 40 Enna, 35 Trapani, 18 Ragusa, 7 Agrigento. Cresce il numero delle vittime che oggi sono 38. In aumento anche i ricoverati in regime ordinario (+22), mentre quelli in terapia intensiva sono 205 (-3).

Risultano in calo i nuovi casi di Covid in Italia per un totale di 8.824 su un numero di tamponi, che come sempre il lunedì, è ridotto, 158.674 (53mila in meno rispetto a ieri), ma il tasso di positività scende per il secondo giorno di fila al 5,56%.

Si mantengono stabili i decessi (377), per un totale di 82.554 vittime dall’inizio della pandemia. Dopo diversi giorni tornano, invece, a crescere le terapie intensive, +41 e anche i ricoveri ordinari, +127.

☠️ 82.554 (+377) morti

👱🏼‍♂️1.760.489 (+14.763) guariti

🤧547.058 (-6.316) Att. Positivi

😷Totale contagi da inizio epidemia 2.387.619(+8.824)

🏥 +41 Terapie Intensive / +127 Ricoveri

🧪 Effettuati 158.674 Tamponi

🧮8.824 Positivi- Tasso Positività 5.6% (-0.3%)

💉Tot. vaccinati 1.153.501 (+30.480)