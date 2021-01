Zona rossa in Sicilia: ecco le regole e l’autocertificazione da scaricare

La Sicilia è in zona rossa dalla mezzanotte di oggi. Di seguito pubblichiamo una rapida sintesi delle regole da rispettare fino alla scadenza dell’ordinanza, fissata per il prossimo 31 gennaio.

E’ vietato ogni spostamento ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono consentite visite a casa di parenti o amici, anche all’interno del proprio comune. Sul punto arriva l’indicazione dalla Regione che il divieto abbia come unica eccezione alcuni limitati casi di necessità per andare a trovare i genitori anziani o soli, da specificare sul modulo di autocertificazione (CLICCA QUI PER SCARICARLO)

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti (Bar) che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano aperti Barbieri, parrucchieri, lavanderie e pompe funebri

Sono sospese le altre attività inerenti servizi alla persona

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché sia comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale (solo all’interno del territorio comunale)

Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Alcuni sindaci del comprensorio tirrenico hanno disposto la chiusura almeno per una settimana di tutte le scuole di ogni ordine e grado appellandosi al mancato screening della popolazione scolastica (LEGGI L’ARTICOLO)

Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza per seconda e terza media, oltre che per le scuole superiori

E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.