Carenza personale tra i tecnici e i servizi sociali: Perchè il Comune non sfrutta gli incentivi statali?

Il gruppo Cinque Stelle per Barcellona Pozzo di Gotto e il movimento Città Aperta sollecitano l’Amministrazione a cogliere due importanti opportunità, concesse dalla Legge di Bilancio 2021. Attraverso un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Città Aperta, è stata proposta l’applicazione degli incentivi statali per incrementare le unità di personale nel settore tecnico e nel settore dei servizi sociali. “Grazie a degli appositi stanziamenti – affermano i due gruppi – è data la possibilità di assumere tecnici, per la durata di un anno, al fine di agevolare il disbrigo delle pratiche connesse al superbonus 110%, ma che evidentemente potrebbero essere utilizzati per puntellare un ufficio in costante crisi. Analogo stanziamento è previsto per l’assunzione assistenti sociali in ausilio ai servizi sociali, settore in sofferenza nel nostro Ente e nel quale la presenza di personale qualificato è essenziale, ancor di più in un periodo in cui la crisi derivante dal COVID ha incrementato le situazioni di disagio”.