Barcellona, chiusa per precauzione la farmacia La Cava di via Sant’Antonino

Il titolare della Farmacia La Cava di via Sant’Antonino 617 ha comunicato la decisione di chiudere i locali, dopo aver appreso la notizia di un contatto potenzialmente a rischio con un soggetto affetto da Covid19 da parte di un proprio operatore.

L’esercizio rimarrà chiuso per alcuni giorni, a scopo precauzionale, al fine di salvaguardare lo stato di salute del personale e dell’utenza. Già stamattina è stata effettuata la sanificazione dei locali della farmacia ad opera della ditta COOPSERVICE F.M. in modo da poter riaprire i battenti al più presto ed in piena sicurezza. Titolari e dipendenti si sono sottoposti al tampone molecolare e solo dopo l’esito del test, se negativo, sarà riaperta la farmacia.