Scuole chiuse a Milazzo per un’altra settimana: previsto uno screening su alunni e docenti

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha confermato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con la prosecuzione della didattica a distanza da lunedì 18 gennaio almeno per una settimana. La decisione attesa, considerati i numeri del contagio nella città del Capo, è arrivata dopo un colloquio tra il primo cittadino ed i vertici provinciali Usca. Per il momento è stato posticipato il rientro a scuola a lunedì 25, subordinandolo ad uno screening da concordare entro i prossimi sette giorni con l’Asp, per verificare eventuali positività del personale scolastico o degli stessi alunni che faranno rientro a scuola.

“L’obiettivo – ha affermato il sindaco – è ritornare in classe in sicurezza e per questo ritengo sia opportuno prima di riaprire la scuola effettuare uno screening, tra giovedì e venerdì sulla popolazione studentesca ed il personale. Una volta preso atto della situazione potremo valutare la riapertura senza timore alcuno”.

Analoga decisione è stata presa dal primo cittadino di San Filippo del Mela.

Il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, già ieri sera, nel comunicare l’aggiornamento sui contagi nella città del Longano, aveva escluso l’ipotesi di una proroga della chiusura delle scuole, in virtù di uno screening, seppur parziale, sul 20 per cento della popolazione scolastica barcellonese , che aveva registrato due positivi su 1000 tamponi effettuati.