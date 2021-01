Barcellona, Calabrò pronto a firmare l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole

L’escalation dei contagi in provincia di Messina, con 434 nuovi positivi al covid-19 con il tasso di positività al 18,88 per cento nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sta spingendo molti sindaci del comprensorio a disporre la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado a partire da lunedì 18 gennaio 2021.

Dopo le ordinanze dei sindaci di Milazzo, San Filippo del Mela e Furnari, si attende adesso analogo provvedimento da parte del primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, che attende la relazione dell’autorità sanitaria per procedere alla firma del provvedimento di chiusura. L’ordinanza di Barcellona coinvolgerebbe di conseguenza anche le scuole di Castroreale e di Rodì Milici, dove i plessi scolastici dipendono dagli istituti comprensivi della città del Longano. Per il momento non hanno disposto la sospensione dall’attività didattica i sindaci di Fondachelli Fantina, Tripi e Novara di Sicilia, che attendo di valutare nei prossimi giorni l’andamento del contagio.