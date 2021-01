Barcellona, segnalate buche sull’asfalto nel quartiere di Santa Venera

I cittadini del quartiere di Santa Venera segnalano le strade gruviera in molti tratti della viabilità. Le foto inviate in redazione, dopo la segnalazione anche all’Ufficio rapporti con il pubblico del Comune, si riferiscono alla principali strade che conducono alla chiesa del quartiere, punto di riferimento per i residenti. “Sono stati informati anche i rappresentanti dell’amministrazione – afferma il cittadino che ha segnalato la situazione di disagio – ma nulla è stato ancora fatto per garantire la sicurezza di chi transita nella zona. La mia richiesta nasce dall’esigenza di tutelare i miei compaesani, perché quei fossi sono diventati davvero molto pericolosi, soprattutto per i pedoni e per coloro che transito con biciclette e ciclomotori”.