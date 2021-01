Prosciolto un giovane milazzese, accusato per droga e lesioni

Rinviato a giudizio dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Messina, un giovane milazzese è tato prosciolto da tutte le accuse a suo carico.

Secondo le indagini, il giovane – già collocato presso una comunità alloggio di Messina – aveva ceduto sostanza stupefacente a un minore che, dopo l’assunzione, aveva accusato malori al punto da non reagire a stimoli esterni tanto da dover essere trasferito in Ospedale per le relative cure. A suo carico, oltre allo spaccio anche l’accusa di lesioni.

Stamane, a seguito della celebrazione dell’udienza preliminare, è stata accolta la tesi difensiva degli avvocati Alfio Chirafisi e Giuseppe Ciminata e il giovane è stato prosciolto da tutte le imputazioni a suo carico.

I legali del giovane hanno sostenuto che non vi fosse alcuna certezza sul fatto che a procurare la sostanza fosse stato l’imputato, configurandosi tutt’al più un uso di gruppo non costituente reato.

Inoltre, secondo la difesa i malori accusati dal giovane potevano essere riconducibili al consumo di alcol e quindi non attribuibili all’imputato.