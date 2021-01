Covid-19, il bollettino resta pesante per la Sicilia: Musumeci chiede la zona rossa

Salgono i ricoveri da Covid in Sicilia, che resta la prima regione italiana per il tasso di positività che scende leggermente, ma resta alto al 17,4%.

I nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia scendono ma si mantengono alti. Sono infatti 1.867 nuovi positivi, un centinaio in meno rispetto a ieri quando il dato era 1.969.

Il dato più preoccupante è invece quello dei ricoveri ordinari, che sono stati 26 in più rispetto a ieri, che rappresenta l’incremento più alto a livello nazionale, dove in generale la situazione dei ricoveri stanno lentamente migliorando. Resta alto ancora il numero dei decessi (36), che spinge inesorabilmente la Sicilia verso la zona rossa. La richiesta arriva direttamente dal presidente della Regione, Nello Musumeci: “Alla luce dell’aumento dei contagi che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la “zona rossa” in Sicilia”.