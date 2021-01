Città Aperta chiede il rilancio dell’agricoltura, a partire del nuovo mercato ortofrutticolo

I Consiglieri del Movimento Città Aperta hanno presentato una interrogazione consiliare sollecitando un intervento ad ampio raggio sul settore agricolo da parte dell’amministrazione Calabrò.

Il gruppo d’opposizione composto da Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti, denunciano come proprio il tema dell’agricoltura sia stato uno tra i più trascurati negli ultimi anni. “Oggi – affermano – anche alla luce dei nuovi finanziamenti che saranno a ciò dedicati, diventa fondamentale stimolare la competitività del settore agricolo, con idee innovative per creare e mantenere posti di lavoro, per favorire l’organizzazione della filiera alimentare, ma anche per promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. La più grave criticità è che per troppo tempo importanti strutture dedicate al comparto agricolo e che potrebbero costituire un volano per l’intero settore sono state abbandonate o destinate a scopi diversi”.

Il riferimento è soprattutto il nuovo Mercato Ortofrutticolo nell’area Asi di Sant’Andrea, sottolineando l’immobilismo della precedente amministrazione, nel completare la struttura dopo l’avvio della relativa gara di appalto per la realizzazione durante l’amministrazione Collica.

“Non si conoscono i progetti – continuano i consiglieri – a carico della Città metropolitana per la realizzazione del Polo per il Florovivaismo presso gli ex Capannoni dell’Esa, opera già finanziata per un importo di 8 milioni di euro dal Patto per lo Sviluppo, la cui realizzazione potrebbe servire anche come complesso fieristico. Si tratta di un investimento strategico, particolarmente utile a rilanciare la vocazione commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto e del comprensorio e la valorizzazione dei prodotti tipici. Sta poi per scadere il termine utile per la modifica dei termini di concessione dei locali dell’APAOM da parte della Regione Siciliana. Potrebbe pertanto immaginarsi una nuova convenzione per un almeno graduale ripristino della destinazione originaria della sede, le cui celle frigorifero consentirebbero agli agricoltori della zona una maggiore competitività nel mercato”.

Città Aperta chiedono una maggiore attenzione sul Mercato del Contadino, che dopo l’iniziale apertura è stato nel tempo totalmente abbandonato. “Dopo la fallimentare esperienza dell’amministrazione Materia – concludono i consiglieri – attendiamo sul punto risposte celeri e concrete”.