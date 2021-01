Barcellona, ennesima perdita d’acqua in via La Marmora

Arriva in redazione l’ennesima segnalazione di due nostri lettori per una perdita d’acqua in via La Marmora, la strada parallela alla via Roma, compresa tra via Pitagora e via Moleti.

E’ un problema che si ripete ormai ciclicamente e gli interventi tampone eseguito dalle ditte incaricate dal Comune consentono solo di limitare il danno per qualche mese, prima che si ripresenti puntualmente. I residenti hanno segnalato agli uffici relazione con il pubblico, ma chiedono un intervento risolutivo per bloccare i disagi ed i disservizi, ipotizzando che tutto sia collegato alla condotta idrica vetusta o danneggiata.