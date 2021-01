L’intervista in esclusiva al dirigente della Casa di Cura colpita dal Covid-19

E’ dello scorso 10 gennaio la notizia che indicava una casa di riposo di Barcellona P.G. come focolaio Covid-19. Oggi, ai microfoni di 24live.it, il Dr Giovanni Strano – dirigente medico della struttura Fraternitas – ha raccontato le dinamiche dei fatti e gli interventi repentini.

Giunge in redazione un comunicato stampa riguardante una giornata di quotidiana routine ai tempi del Covid-19, raccontata direttamente dalla Casa di Cura che è stata indicata come “focolaio Covid-19” dalla cronaca degli ultimi giorni.

All’interno della nota, il racconto della festa di compleanno di uno degli ospiti della Struttura Geriatrica Fraternitas di Barcellona P.G. e le dichiarazioni del dirigente medico, Dr Giovanni Strano, il quale ha rilasciato a 24live.it un’intervista in esclusiva.

La nota stampa

Un compleanno insolito quello di Paolo (nome di fantasia) che, oggi ha festeggiato i suoi 52 anni, in quella che ormai è casa sua da anni. Il Centro Alzheimer – Struttura Geriatrica Fraternitas di Barcellona Pozzo di Gotto ha dovuto rimodulare in toto la sua attività quotidiana, in modo da affrontare al meglio l’emergenza Covid-19 che, purtroppo, ha colpito i loro ospiti.

La struttura, rimodulata per arginare il contagio, è stata suddivisa in aree a piani. Il terzo piano è stato interamente adibito a reparto Covid-19 e sono state attuati tutti i protocolli medici previsti. Ma al secondo e primo piano, i pazienti possono continuare la loro routine quotidiana. Oggi, Paolo fa il compleanno e ci teneva moltissimo a festeggiarlo insieme a tutta la sua “famiglia Fraternitas”. Per ovvi motivi, alcuni degli ospiti non sono riusciti ad essere coinvolti, ma Paolo è stato felice di aver ricevuto la sua torta di compleanno e aver potuto festeggiare in sala mensa. Il festeggiato è capace di intendere e di volere ed è tra i più giovani della Casa di Cura. “Sono stato molto felice di poter festeggiare il mio compleanno. Attendevo da mesi ed è stato come lo avevo immaginato- ha raccontato alla sorella al telefono – Sto bene, io non sono al terzo piano e spero che gli altri scendano presto.”- ha aggiunto alla fine della conversazione con la sorella che, commossa, ci ha ringraziato.

Non è una straordinaria storia, ma la semplice routine quotidiana della Casa di Cura ‘Fraternitas’ che dal 5 gennaio 2021 ha dovuto rimodulare camere, spazi e attività per fronteggiare la pandemia.

“Che l’emergenza sanitaria ci avesse colpito, era purtroppo prevedibile. –ha dichiarato il Dr Giovanni Strano, dirigente medico della Struttura Geriatrica Fraternitas – Agire in modo tale che la diffusone del virus da SARS-Cov2 sia arginata e che i pazienti positivi rimangano isolati rispetto agli altri ospiti della struttura, è per noi la priorità adesso. Ringrazio tutto il mio personale per essersi messo a disposizione in maniera esemplare e stacanovista e la storia di Paolo è soltanto la punta dell’iceberg di quanta passione e attenzione dedichiamo ai nostri ospiti”.

Ad oggi, su 59 ospiti della struttura, ad essere contagiati sono 19. L’allarme è scattato lo scorso 5 gennaio e da allora la Struttura Geriatrica ha fronteggiato al meglio l’emergenza. “L’intervento repentino del personale USCA ci è stato molto di aiuto. – ha continuato il Dr Strano – Il personale si è messo subito a disposizione, in particolare, il dottor Genovese ci è stato vicino in maniera esemplare. Al momento, tutti i nostri ospiti sono in struttura, curati dal nostro personale medico e paramedico. Continuiamo quindi imperterriti nel nostro piano di emergenza, perfezionandolo in base alle esigenze che si presentano istante per istante e speriamo di coccolare e curare sempre meglio i nostri ospiti, in attesa che il virus ci lasci.”