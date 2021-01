Covid-19, crescono i numeri in Sicilia: tasso di positività doppio rispetto alla media nazionale

Non si ferma la diffusione del contagio da Covid-19 in Sicilia, dove nel bollettino di oggi registra un nuovo record giornaliero, con 1.969 casi su 10.542 tamponi processati. Preoccupa soprattutto il tasso di positività che risale al 18,7%, ben oltre il doppio rispetto allo stesso dato nazionale che si ferma al 9%. La Sicilia stacca nettamente sotto questo aspetto le altre regione, con una differenza di 7 punti in più rispetto al Lazio, che segue l’isola in questa graduatoria con un tasso dell’11,8%,

E’ pesante anche il dato sulle vittime che oggi sono 36, con un totale che sale a 2.841 vittime. Salgono anche i ricoveri (+29) con un totale di 1.371 di posti occupati, di cui 208 in terapia intensiva.

Nella giornata di oggi la provincia di Messina registra il suo record con 380 positivi. superata da Catania (557) e Palermo (445).