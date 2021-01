“Briciole di un sogno”, il romanzo in pillole di Carmelo Aliberti

Terzo Millennio, la rivista letteraria no profit fondata e diretta dal professore, poeta e critico letterario Carmleo Aliberti, ha iniziato a pubblicare il primo degli estratti di “Briciole di un sogno”, la seconda edizone del Romanzo a firma alibertiana per renderlo fruibile a tutti i lettori.

“Ho pensato – ha dichiarato Carmelo Aliberti a 24live.it – potesse essere un gesto apprezzabile da parte dei nostri lettori che in questo modo lo possono leggere comodamente da casa. La mia missione è divulgare la cultura e farlo con ogni mezzo che mi è possibile. E’ per questo che ho deciso di pubblicare tre volte a settimana. Un romanzo in pillole per i veri interessati e gratuito per tutti”.

Gli appuntamenti di questo ‘romanzo in pillole’ sono previste per i lunedì, giovedì e domenica di ogni settimana. Di seguito il link per leggere la prima uscita: