Barcellona, nominato il nuovo comandante della Polizia Municipale

La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha ratificato la nomina di Castrense Ganci alla guida della Polizia Municipale della città del Longano.

L’accordo a tempo determinato per sei mesi, rinnovabili alla scadenza, è stato affidato all’ufficiale attualmente in forza al Comando di Monreale, per un monte di 24 ore settimanali. Ganci, oltre che a Monreale, ha svolto analogo incarico in diversi comuni siciliani, tra cui Pantelleria, Patti e Mistretta e Castellammare del Golfo.

Il nuovo assetto della pianta organica comunale non prevede il ruolo di dirigente del Comando della Polizia Municipale e quindi Castrense Ganci sarà inquadrato con un incarico di posizione organizzativa, guidando di fatto operativamente l’organico degli agenti, attualmente sottodimensionato rispetto ai compiti assegnati.

foto credit MonrealePress