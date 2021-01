Milazzo, 39 nuovi positivi in un giorno: il totale sale a 235

Nuova impennata di contagi da Coronavirus nella città di Milazzo, dove, nell’ultimo bollettino comunicato al sindaco dall’Asp, si registrano ben 39 nuovi positivi. Il totale complessivo degli attuali contagiati sale a 231, in virtù di quattro guariti. La situazione resta così preoccupante e conferma la prudenza del primo cittadino Pippo Milidi, che dopo aver disposto la chiusura delle piazze e del centro cittadino, oggi ha sospeso il mercato settimanale. Così come il collega di Barcellona Pinuccio Calabrò, il sindaco di Milazzo ha chiesto al Prefetto di convocare una riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica per affrontare la questione dei controlli e cercare di attuare la maggiore prevenzione possibile ad un virus che sembra essere davvero fuori controllo.

Domani al fine di assicurare una attività in sicurezza sia all’interno del Comune, sia nei confronti dell’utenza, a palazzo dell’Aquila è previsto uno screening per tutti i dipendenti comunali e per gli stessi amministratori.

Il sindaco Pippo Midili ha anche concordato con l’azienda sanitaria provinciale uno screening massivo riservato a gran parte dei residenti.