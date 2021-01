L’UGL chiede chiarezza sui concorsi al Comune e sulla ricontrattualizzazione dei lavoratori part-time

Il sindacato UGL, attraverso il delegato provinciale Iano Iraci, ha chiesto un incontro al sindaco Pinuccio Calabrò ed all’amministrazione comunale sul tema dei concorsi e della ricontrattualizzazione dei lavoratori a part-time impiegati negli uffici di Palazzo Longano.

“Riteniamo che i provvedimenti relativi alla dotazione organica, con accorpamento di uffici e il trasferimento di personale. e ai concorsi banditi nel mese di dicembre, con determinazioni del Segretario Generale, non rispettino quanto era stato condiviso in precedenza in sede sindacale, generando incertezza, tanto sulla normativa applicata, quanto sulle percentuali riservate all’esterno e al personale interno in misura irrisoria e soltanto per poche unità. I dubbi riguardano anche l’approvazione dei bandi concorsuali a mezzo di un atto monocratico del Segretario Generale e non con atto collegiale di Giunta Municipale, nonché le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti. Non si può sottacere nel Comune di Barcellona PG la persistente utilizzazione di tipologia oraria di 200 lavoratori part time, in frazioni di 18, 24, 30, 32 e 34 ore, rimasti ingabbiati in vere e proprie gabbie salariali, che male si conciliano sia con la erogazione di servizi efficienti alla collettività, sia con la opportunità di bandire concorsi per alcune figure professionali, a scapito di altre figure indispensabili per un miglioramento reale degli standard relativi dei servizi, che nella configurazione della nuova dotazione organica, si intendono destinare alla collettività.

Il sindacato torna sulla stabilizzazione degli ASU avvenuta a fine dicembre, con riferimento all’esclusione di 4 lavoratori per la presunta mancanza dei requisiti della anzianità triennale nel Comune di Barcellona PG e per la mancanza del titolo di studio della scuola dell’obbligo di cui alla legge 56/1987. “La loro esclusione – afferma Iraci – appare ingiustificata a fronte del Contributo Regionale per la contrattualizzazione di 44 lavoratori e non 40 come in realtà avvenuto nei posti disponibili in pianta organica, unica condizione prevista dalla normativa nazionale e regionale per la loro stabilizzazione. Nello specifico, i soggetti possedevano tutti i requisiti richiesti avendo ben diritto a partecipare alle prove di idoneità con utile inserimento in graduatoria”.

L’UGL, in sintesi, chiede l’incontro con l’Amministrazione su questi temi: