Covid-19, la Sicilia resta tra le regioni con il maggior incremento di nuovi positivi

Non si ferma in Sicilia la crescita dei contagi da Coronavirus, confermata soprattutto dal tasso di positività che pur scendendo dal 19,8% al 18,2% di oggi resta altissimo. E’, infatti, il terzo a livello nazionale inferiore solo ad Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento. I nuovi positivi oggi sono 1.587 su 8.698 tamponi processati, con 37 vittime, il dato più elevato delle ultime settimane. I guariti odierni sono 237 e i ricoveri ordinari salgono di 33 unità con un totale di 1.298. La Sicilia è terza anche nel numero dei contagi giornalieri, superata solo da Romagna (+1.942) e Veneto (+1.715). In Italia il tasso di positività è del 13,7, con una leggera crescita rispetto a ieri (12.532 i nuovi casi su 91.656, un terzo in meno rispetto a ieri).

Il governatore Musumeci è pronto a disporre la zona rossa anche a Palermo, dopo quella attiva per Messina, ma il problema sono gli assembramenti registrati nella grandi città soprattutto davanti ai negozi aperti per gli sconti invernali. Se la curva del contagio non frenerà nei prossimi giorni, l’ipotesi di una zona rossa regionale potrebbe diventare concreta, nonostante i tentativi della politica di evitare questa soluzione, che si scontra con l’atteggiamento indisciplinato di molti siciliani.

A Barcellona si attende il bollettino di stasera, che potrebbe far crescere ancora il dato del focolaio individuato presso una casa di riposo della città del Longano. Il sindaco Pinuccio Calabrò, dopo aver sollecitato l’intervento del Prefetto, per incrementare i controlli anche con il ricorso all’esercito, dovrà valutare i dati forniti dall’ASP Messina per decidere eventuali restrizioni, come già disposto nella vicina Milazzo, dove le piazze sono chiuse dalle 17 con il divieto di stazionamento.