Calabrò (Uil): “Senza poter gestire le emergenze, il pronto soccorso di Barcellona appare ridimensionato”

Il Covid Hospital di Barcellona continua a svolgere la funzione per cui è stato riorganizzato nell’autunno 2020. E’ infatti stato destinato alle degenze dei pazienti positivi al Coronavirus, che necessitano di medio o basso livello di assistenza e non richiedono il supporto della terapia intensiva. I 30 posti letto disponibili sono praticamente completi, in un quadro di difficoltà della rete ospedaliera a livello provinciale e regionale nella gestione di questa fase delicata della pandemia. La diffusione del virus è infatti tornata a crescere favorita dagli atteggiamenti poco attenti della gente durante le festività di fine anno, a cui si aggiungono le naturali conseguenze del periodo invernale, che sta per raggiungere il picco anche dell’influenza stagionale.

In questo contesto così complesso, si inseriscono le difficoltà del pronto soccorso Covid di Barcellona, che non potendo ricevere più pazienti con patologie diverse dal Coronavirus, ha praticamente ridotto al minimo l’attività, trasformandosi di fatto in un punto di accettazione per i positivi da Covid-19 già diagnosticati dalle strutture attive sul territorio. Davanti a questa situazione, il vice coordinatore provinciale della UIL Medici Paolo Calabrò, con un Cutroni Zodda ormai privato della Chirurgia e della guardia attiva rianimatoria, torna a lanciare la sua proposta per certi versi provocatoria: “Senza poter gestire le emergenze – afferma – che senso ha mantenere a Barcellona il personale del pronto soccorso, ormai diventato un semplice punto di accettazione dei pazienti Covid già conclamati. Le scelte dei vertici aziendali, che il sindacato ha duramente contestato anche per le modalità con cui sono state adottate, hanno creato un Covid Hospital privo di alcuni servizi essenziali, come Chirurgia e guardia attiva rianimatoria. Davanti a questa situazione, in cui non si capisce bene neanche le linea gerarchica nelle disposizioni aziendali, ormai esiste un Pronto Soccorso svuotato, per certi versi anche sovradimensionato nel personale, in considerazione degli accessi quotidiani quasi nulli. Come ho già ribadito durante il consiglio comunale sull’ospedale, nel corso del quale si è tentato più volte di togliermi la parola, il futuro del Cutroni Zodda, in considerazione della rete ospedaliera ancora valida, è quello di tornare un ospedale di base per garantire l’emergenza urgenza, ma davanti a quanto si sta verificando, con il disgregarsi pezzo per pezzo dei reparti, il continuo depauperamento anche sotto il profilo della dotazione organica, con il complice silenzio di chi dovrebbe farsi sentire ma non lo fa, credo, augurandomi vivamente di sbagliare, che la struttura di Barcellona si avvia ad essere non un vero ospedale, ma una Rsa Residenza Sanitaria ‘quasi’ Assistita”.