Barcellona, ultimi due giorni di screening volontario per le scuole dell’obbligo

Prosegue lo screening di massa per alunni, docenti e personale scolastico delle scuole dell’obbligo di Barcellona Pozzo di Gotto, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Tamponi rapidi che sono stati eseguiti a partire da giovedì scorso e che continueranno nelle giornate di oggi e domani, presso l’area esterna del PalAlberti di contrada Zigari.

A partire dalle ore 14:00 e fino alle 18:00 l’Istituto Compr. D’Alcontres potrà sottoporsi al test, mentre nella giornata di domani sarà la volta dell’Istituto Compr. Foscolo.

“Rivolgo un invito a tutti gli studenti e il personale scolastico, perché si rechino al PalAlberti per effettuare lo screening – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Viviana Dottore – É importante in questa fase avere il risultato del monitoraggio nelle scuole, a garanzia sia della sicurezza degli studenti e delle loro famiglie, sia per quella di tutti coloro che lavorano nelle scuole. Sarà importante per avere un riferimento sulla sull’andamento del contagio prima della possibile riapertura della scuole in presenza”.

L’assessore Dottore chiarisce i motivi dei ritardi nell’orario di avvio delle operazioni di monitoraggio, segnalati in redazione da alcuni genitori: “L’equipe dell’Usca impegnata nel servizio pomeridiano è operativa anche di mattina, anche presso altri comuni del comprensorio. Se ci sono stati ritardi nell’orario d’inizio dell’attività di screening sono legati a questo motivo e chiediamo un pò di pazienza da parte di coloro che si sottoporranno al test”.