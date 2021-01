Barcellona, torna la discarica nel parcheggio dell’arena Montecroci

Torna il problema dell’abbandono dei rifiuti nell’area destinata ai parcheggi dell’arena Montecroci, nonostante i ripetuti interventi straordinari della ditta incaricata del servizio di smaltimento. Un nostro lettore ha segnalato la situazione, inviando in redazione una documentazione fotografica sulle condizioni in cui versa attualmente il parcheggio. La bonifica degli operai Dusty è una soluzione temporanea, se non viene accompagnata dal senso di responsabilità del cittadini indisciplinati, che troppo utilizzano come una discarica sono solo quella zona, ma tante altre aree della città del Longano.