Barcellona, mozione per la cessione alla Parrocchia della Chiesa di Fatima

La consigliera comunale Ilenia Torre ha presentato una mozione per chiedere all’Amministrazione comunale di Barcellona di impegnarsi a concedere la proprietà della Chiesa Santa Maria di Fatima all’omonima Parrocchia.

“Si tratta di una realtà – afferma la Torre – che rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra comunità. Grazie, infatti, all’incessante attività di promozione e valorizzazione di percorsi di integrazione socio-culturale avviati dal parroco padre Cosimo Genovese. La Chiesa, sita nel popoloso quartiere Militi in Via Gianani, rappresenta una realtà che merita di essere attenzionata e quanto più possibile valorizzata. Si è finalmente concluso – dopo un lungo percorso avviato durante la precedente Amministrazione – l’iter di catastazione dell’immobile, necessario per poter dar seguito alla richiesta avanzata nei mesi scorsi anche da Sua Eccellenza Mons. Giovanni Accolla”.

La Torre sottolinea come la conclusione di questo percorso determinerebbe, per un verso, un notevole risparmio in termini economici per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e, per altro verso, garantirebbe alla Parrocchia di poter accedere, previa presentazione di relativi progetti, a finanziamenti mirati alla riqualificazione della struttura.

“L’auspicio è, naturalmente, che tale mozione possa essere condivisa dal civico consesso e che ciascuno di noi, nell’ambito delle funzioni esercitate all’interno del Palazzo Municipale, possa sempre contribuire, con azioni concrete, a dare impulso a tutto ciò che può determinare aggregazione e crescita sociale“.