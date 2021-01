Il Covid-19 a Barcellona entra in una casa di riposo: si attende l’esito dei test molecolari

L’Usca Barcellona, attraverso il sindaco Pinuccio Calabrò, ha comunicato che dopo uno screening con test rapidi presso una casa di riposo della città del Longano, è emersa la positività di alcuni tra ospiti ed operatori.

L’intervento del Dipartimento di Prevenzione è stato immediato e sono scattate in maniera sollecita le verifiche, con l’applicazione del protocollo sanitario. Sono stati eseguiti i test molecolari e gli esiti arriveranno presumibilmente nella giornata di domani.

“Questa notizia – afferma il sindaco – rappresenta un monito al rispetto delle regole per noi stessi e per i nostri cari, specialmente i soggetti più vulnerabili, quali gli anziani, appunto, o persone con patologie pregresse. Un richiamo a un senso di responsabilità che deve appartenere a tutti voi e che non può lasciarci indifferenti”.

Il dato odierno sui contagi registra la positività di quattro barcellonesi. Una buona notizia arriva dagli screening sulla popolazione studentesca. Sono risultati tutti negativi i 190 tamponi rapidi eseguiti al Palalberti sul personale e sugli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”. In totale, in questi primi due giorni dedicati allo screening rivolto alle scuole dell’obbligo, sono stati effettuati 420 tamponi, tutti con esito negativi.