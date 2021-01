Scuole in Dad in Sicilia: il primo ciclo fino al 16, le superiori fino al 31 gennaio

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza con cui si dispongono ulteriori restrizionI rispetto all’assegnazione della zona arancione per la Sicilia. La notizia più attesa è quella che si riferisce alle scuole, che dopo le vacanze rientreranno con la didattica a distanza.

Le scuole secondarie di secondo grado andranno avanti con la Dad fino al 31 gennaio 2021 e probabilmente torneranno alle lezioni in presenza al 50% dall’1 febbraio. Didattica a distanza anche per scuole primarie e secondarie di primo grado fino al 16 gennaio. Nessuna sospensione della didattica in presenza, invece, per la scuola dell’Infanzia.

Confermati i controlli per chi arriva in Sicilia

Tutti coloro che entrano in Sicilia dovranno continuare registrarsi sul sito dedicato ed eseguire tampone rapido.

Sono previste misure di distanziamento interpersonale negli esercizi commerciali, con la previsione di screening per gli operatori. I sindaci hanno la facoltà di regolamentare l’accesso nelle zone commerciali per evitare gli assembramenti, operando di concerto con l’ASP di riferimento.