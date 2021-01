I pendolari delle Eolie: accordo tra compagnia e Regione per il ripristino delle agevolazioni

Il deputato regionale all’Ars Pino Galluzzo esprime la sua soddisfazione sulla rapida soluzione della vicenda delle tariffe agevolate ai “pendolari delle Eolie”.

“Apprendo la notizia – dichiara Pino Galluzzo deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima – del pronto interessamento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, sul ripristino delle agevolazioni per i cosiddetti pendolari delle Eolie. E’ stato recepito l’appello dei pendolari e del sottoscritto sulla mancata conferma della Liberty card per i pendolari delle isole minori, a partire dalle Eolie e adesso si ragionerà per abbattere i costi degli spostamenti a carico dei lavoratori. Proprio oggi infatti con la Liberty Lines la Regione ha concordato il ripristino di agevolazioni e tariffe già vigenti, anche valutando un impegno di natura finanziaria del governo Musumeci, in una logica di servizio ai cittadini e di buon senso. La prossima settimana ci sarà un incontro a Palermo con l’azienda che si occupa del trasporto pubblico marittimo per definire i dettagli dell’iniziativa”.