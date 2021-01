Barcellona, ricordato a 28 anni di distanza l’omicidio di Beppe Alfano

Una breve cerimonia, nel rispetto delle norma anti Covid-19, ha ricordato il 28° anniversario dell’omicidio del giornalista barcellonese Beppe Alfano. Il corrispondente della Sicilia di Catania venne ucciso la sera dell’8 gennaio 1993 in via Marconi a pochi passi dalla sua abitazione che si trova dove adesso gli è stata intitolata la vecchia piazza Trento.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro da parte degli agenti della Polizia Municipale e la benedizione di padre Giuseppe Currò, vicario foraneo di Barcellona, il sindaco Pinuccio Calabrò ha rivolto un breve messaggio, ricordando la figura di Alfano e sottolineando come il giorno dell’anniversario deve essere dedicato al dolore dei familiari per la perdita del loro congiunto. La moglie del giornalista Fortunata Barbaro, nel ringraziare l’amministrazione comunale, ha lanciano l’appello ai barcellonesi di non girare la testa quando di parla di Beppe Alfano: “Dispiace che la gente di Barcellona, pur essendo in gran parte onesta, si allontana dalla figura di mio marito. Non so perchè, se è solo paura. Questo perchè però fa male. Essere onesti e vivere nella legalità è la cosa migliore. Girare la testa dall’altra parte significa non vivere nella legalità”.

Alla cerimonia erano presenti anche i figli di Alfano, Chicco e Giorgio, gli assessori comunale Paterniti e Sottile, i volontari della Protezione civile e il consigliere comunale Gabriele Sidoti.