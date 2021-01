Barcellona, richieste le installazioni di altri tre pannelli culturali

L’associazione culturale Genius Loci ha presentato la richiesta di autorizzazione al Comune di Barcellona per ottenere l’installazione di tre nuovi pannelli culturali, da aggiungere a quelli già esistenti.

Una delle tre illustrazioni, collocate su struttura in ferro, è dedicata all’artista Francesco De Francesco, medico ed artista, scomparso poco meno di un anno fa a Bergamo, durante la prima ondata della pandemia Covid, insieme alla Fontana dei due Fiume di Piazza Duomo, realizzata dallo stesso De Francesco. Un secondo pannello, realizzato con la collaborazione di Gaetano Mercadante, sarà allocato nell’area della Villa Primo Levi, per descrivere l’ingresso monumentale dell’antico mercato degli animali. La terza installazione ricorderà il Palazzo Cammareri (secolo XVIII) ubicato in Via Cairoli angolo Via Curcio, di fronte al prospetto laterale della Chiesa del SS. Crocifisso, nel quartiere noto col nome popolare di “Quartalari”.