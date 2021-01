Tentato omicidio di lunedì scorso tra Terme e Rodì, l’80enne resta in carcere

Il gip del tribunale di Barcellona ha convalidato l’arresto per Pietro Fiorito, 80enne, pensionato, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato. Il giudice non ha accolto le istanza della difesa, che aveva richiesto i domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere presso il carcere di Barcellona.

L’uomo era stato arrestato i Carabinieri della compagnia di Barcellona a conclusione delle prime indagini sul ferimento con un colpo di arma da fuoco del 64enne Lucio Rao di Terme Vigliatore, funzionario pubblico presso il comune di Barcellona. L’aggressione era avvenuto nella campagne di Rodi Milici (ME), in contrada Calvano, dopo una lite per una linea di confine con la vittima.