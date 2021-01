Milazzo, scuole chiuse venerdì e sabato a scopo precauzionale

Scuole chiuse venerdì e sabato. Lo ha deciso il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, come misura precauzionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il primo cittadino oggi pomeriggio ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole materne, elementari, medie e superiori presenti sul territorio comunale nei giorni 8 e 9 Gennaio, in attesa di un confronto con l’Asp e di quanto si andrà a definire con il governo regionale e nazionale e con il Cts, con i quali da alcuni giorni è stata avviata una interlocuzione.

“Nelle prossime ore – afferma il sindaco – chiederò un confronto con l’Asp per avere un quadro aggiornato della situazione di Milazzo e quindi valuteremo il da farsi anche per la prossima settimana. Per adesso ho deciso la sospensione di ogni tipo di attività didattica e di orientamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra città”.

Il primo cittadino ha già informato i dirigenti scolastici e questa sera alle ore 19 terrà una diretta video su Facebook per dare comunicazioni ai cittadini sulla situazione Covid-19 a Milazzo.