Il consigliere Bongiovanni chiede al sindaco la rimozione del presidente Angelo Paride Pino

Il consigliere comunale del Partito Democratico David Bongiovanni ha scritto una lettera aperta al sindaco Pinuccio Calabrò per chiedere un suo intervento finalizzato a ristabilire agibilità democratica del Consiglio comunale. La lettera aperta del capogruppo del PD arriva dopo le polemiche innescate dell’espulsione della collega di Fratelli d’Italia Melangela Scolaro, durante la seduta straordinaria sull’ospedale di lunedì scorso, da parte del presidente Angelo Paride Pino, che ha usato anche una frase infelice e fuori luogo nella concitazione del momento. Di seguito il testo della lettera diffusa dall’esponente dell’opposizione consiliare:

“E’ nell’interesse dei cittadini che, con ruoli e posizioni diverse, entrambi rappresentiamo, che Le chiedo di intervenire per ripristinare le condizioni minime di agibilità democratica del Consiglio comunale. Quanto verificatosi nella scorsa seduta dell’organo consiliare, culminata nella immotivata espulsione dall’aula della Consigliera Melangela Scolaro, è solo l’ultimo inequivocabile segno della inadeguatezza della guida cui sono stati affidati i lavori del civico consesso, il cui corretto svolgimento è ormai costantemente impedito dalla mancanza di equilibrio, di imparzialità e di sensibilità istituzionale del suo Presidente.

Rivolgo a lei questo appello, nella duplice veste di vertice politico amministrativo dell’ente e di capo della coalizione di maggioranza, perché sono certo che è ben consapevole di quanto importante sia per tutti, a prescindere dalle appartenenze partitiche, che l’organo rappresentativo dell’intera cittadinanza possa esercitare correttamente e proficuamente le proprie attribuzioni, all’esito di confronti e dibattiti nei quali sia garantita a tutti la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero e della propria posizione.

Ad essere in gioco non è, infatti, il diritto di parola del sottoscritto, della Consigliera Scolaro o di chiunque altro, ma la credibilità ed il decoro istituzionale dell’organo democratico, che troppo spesso nel recente passato è stato esposto al pubblico ludibrio.

Voglia pertanto, Sig. Sindaco, valutare come meglio attivarsi con i partiti e gruppi politici che compongono la sua amministrazione e con i Consiglieri comunali che gli stessi hanno espresso, per dotare il Consiglio comunale della città di una guida adeguata”.