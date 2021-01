Covid in Sicilia, si abbassa il tasso di positività: crescono i ricoveri in ospedale (+38)

La situazione del contagio da Covid-19 in Sicilia desta anche oggi grande preoccupazione. Non tanto per il numero di nuovi positivi (1.435 su 8.572 tamponi), nè tanto mendo per il tasso di positività che scende al 16,7%, quanto per l’incremento dei ricoveri in ospedale.

Ad oggi in totale sono 1.228 i siciliani ricoverati in regime ordinario, con un aumento di 38 nuovi pazienti che hanno dovuto far ricorso alle cure dei Covid Hospital. 362 sono i nuovi positivi in provincia di Messina, dove la pressione sugli ospedali è sempre alta.