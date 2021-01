Barcellona, da domani lo screening volontario per le scuole dell’obbligo

Screening di massa per alunni, docenti e personale scolastico delle scuole dell’obbligo di Barcellona, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Da domani e fino a martedì 12 gennaio sarà possibile effettuare un tampone rapido, su base assolutamente volontaria, presso l’area esterna del PalAlberti di contrada Zigari. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha affidato l’organizzazione dell’iniziativa all’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore. Non è prevista la prenotazione, ma non saranno coinvolti i genitori degli alunni, considerato che il numero elevato dei tamponi da effettuare in ragione delle popolazione scolastica che nel complesso si avvicina alle 5 mila unità.

Questo è il calendario definito d’intesa con il commissario Covid dell’Asp e con l’USCA di Barcellona:

Venerdì 8 gennaio – 14/18 – Ist. Compr. Militi

Sabato 9 gennaio – 14/18 – Ist. Compr. Bastiano Genovese

Domenica 10 gennaio – 9-13 – Ist. Compr. Capuana

Domenica 10 gennaio – 14/18 – Ist. Compr. Balotta

Lunedì 11 gennaio – 14/18 – Ist. Compr. D’Alcontres

Martedì 12 gennaio – 14/18 – Ist. Compr. Foscolo

“Sono contenta – commenta l’assessore Dottore – perché è stata accolta la richiesta inoltrata all’USCA ed al Commissione Covid, dopo il primo screening per la scuole superiori di secondo grado. Ci tengo a precisare che questa iniziativa era già stata programmato a partire dal 2 gennaio 2021, per avere un risposta anticipata rispetto alla ripresa dell’attività in presenza, ma siamo stati obbligati ad uno slittamento perché l’istituzione della zona rossa su tutto il territorio nazionale fino al 6 gennaio né ha impedito l’organizzazione in quella data”.

Così commenta l’iniziativa il sindaco Pinuccio Calabrò: “Abbiamo voluto effettuare questa verifica sulla popolazione scolastica barcellonese – afferma – per avere un quadro più chiaro della diffusione del contagio in città, a partire proprio dalla scuole dell’obbligo che, salvo decisione dell’ultima ora da parte della Regione, riapriranno da domani”.

Per le scuole superiori, il cui rientro in classe da lunedì 11 è ancora in dubbio, il Comune, d’intesa con i volontari della Protezione civile, ha organizzato una servizio specifico nella zona delle stazione dell’AST, per garantire il distanziamento sia davanti alla biglietteria, sia all’ingresso che all’uscita dagli autobus.