Barcellona, Angelo Paride Pino ribatte sull’espulsione della consigliera Scolaro

Il presidente del consiglio comunale di Barcellona, Angelo Paride Pino, balzato all’onore delle cronaca locale per una frase inopportuna nei confronti della consigliera comunale Melangela Scolaro al momento della sua espulsione, ribatte alla accuse che gli sono state rivolte da più parti. In molti, sia attraverso il social network, sia con comunicati stampa firmati in modo trasversale dagli esponenti dell’intero schieramento politico, hanno stigmatizzato il suo atteggiamento. Il presidente non si scusa per la frase rivolta alla consigliera e si difende, attaccando e sottolineando come nella sua funzione di pubblico ufficiale è stato oggetto di frasi che ne avrebbero leso la reputazione.

Per amore di verità le polemiche non mi appassionano, specie se eccessive. Mi corre l’obbligo ricostruire ciò che acceduto lunedì sera. Il tempo massimo previsto per l’intervento del singolo consigliere è di 15 minuti. La consigliera Scolaro, avendo usufruito del tempo massimo, anzi avendolo sforato, era stata invitata a concludere. Tale invito era rimasto inevaso e pertanto la stessa consigliera aveva violato il regolamento. Tenendo conto che l’avvocato Scolaro non aveva osservato più volte l’invito a concludere, il sottoscritto le aveva tolto la parola, cosi come previsto dal regolamento. A questo punto la consigliera Scolaro, disattendendo il regolamento, aveva continuato a tenere in mano l’unico microfono a disposizione dei consiglieri, continuando imperterrita a parlare, con tono alterato, e rifiutandosi di consegnare il microfono al messo comunale. Solo a questo punto, il sottoscritto si vedeva costretto ad invitare il messo comunale ad esercitare il suo ruolo”.

“La consigliera Scolaro inveiva contro il sottoscritto, che si trovava, come è ovvio, nell’esercizio delle sue funzioni di presidente del consiglio comunale e quindi pubblico ufficiale, affermando che il deducente poneva in essere atti di” vigliaccheria”, così ledendo il decoro e la reputazione della figura del presidente del consiglio comunale di Barcellona. Per fortuna, quanto dal sottoscritto affermato trova conforto nel regolamento comunale e nella registrazione della seduta, dove si può evincere come più volte, durante l’intera seduta, la consigliera Scolaro sia intervenuta senza che le venisse concessa la parola e pertanto violando il regolamento comunale”.

Angelo Paride Pino precisa inoltre che non era stata prevista una limitazioni di tempo per i soli deputati. “Il deputato del Movimento 5 Stelle, così come anche qualche deputato di maggioranza regionale, si è dilungato oltre 15 minuti, ma sempre in tempi contenuti. Va altresì precisato, che la commissione dei capigruppo aveva stabilito che il tempo per gli interventi per i rappresentanti non istituzionali invitati alla seduta dovevano essere contenuti in tempi ristrettissimi, circa 5 minuti, anche in considerazione del fatto, che la durata della seduta non poteva protrarsi per un lunghissimo periodo tenuto conto delle limitazioni Covid-19”.