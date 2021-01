Sicilia, probabile il rinvio della riapertura delle scuole superiori al 31 gennaio 2021

La riunione tra il Comitato tecnico scientifico regionale ed i vertici della Regione Siciliana, per discutere della riapertura delle scuole, secondo le ultime indiscrezioni, si è chiusa con la concreta possibilità di uno slittamento della riapertura della scuole superiori al 31 gennaio 2021. Alla riunione erano presenti il governatore Nello Musumeci e gli assessori regionali all’Istruzione, Roberto Lagalla e alla Salute, Ruggero Razza.

Il parere definitivo degli esperti sarà ufficializzato domani, ma sembra molto probabile un rinvio della riapertura in presenza per le scuole superiori, con didattica a distanza fino al 31 gennaio. Il comitato avrebbe chiesto analogo provvedimento anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ma su questo punto non ci sono ancora certezze e si attendono decisioni definitive nel corso della giornata di domani, dopo la formalizzazione del parere tecnico-scientifico.