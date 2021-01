L’on. Galluzzo sulla soppressione della Liberty Card: “Mi sembra un’ingiustizia”

Il deputato regionale di Diventerà Bellissima Pino Galluzzo, presidente dell’intergruppo all’Ars “Continuità territoriale e sviluppo per le infrastrutture”, ha commentato la decisione della Liberty Lines, società di navigazione che con i suoi mezzi garantisce lo spostamento marittimo da e per le isole Eolie, dai porti di Messina e Milazzo, di sopprimere la Liberty Card. Come già segnalato dai docenti pendolari attraverso una nota pubblicata anche da 24live (leggi l’articolo), la decisione della compagnia marittima sopprime la tariffa agevolata che consentiva di pagare la stessa somma scontata che è prerogativa dei residenti delle isole Eolie ai pendolari che quotidianamente si spostano per lavoro a Lipari ed in tutte le altre isole dell’arcipelago.

“È un problema cogente – afferma Galluzzo – che riguarda centinaia di pendolari tra cui tanti medici e docenti, che si vedranno privati della possibilità di transitare sui mezzi della Liberty Lines allo stesso costo dei biglietti degli scorsi anni ed ai quali veniva applicata la stessa tariffa dei residenti. Mi sembra proprio un’ingiustizia. Certo è pur vero che la Compagnia ha proposto in sostituzione un abbonamento agevolato denominato Liberty express, ma ovviamente non è la stessa cosa. Ricevo dunque le molte segnalazioni di coloro i quali da oggi per recarsi al lavoro alle Eolie, dovranno mettere in conto un bel po’ di euro in più per le spese di trasporto, che ridurranno inevitabilmente i loro stipendi. Mi farò dunque subito tramite con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, per risolvere al più presto questo problema. Tra l’altro non capisco perché la tariffa agevolata parificata ai residenti sia stata mantenuta solo agli appartenenti alle forze dell’ordine”.