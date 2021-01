La rabbia dei docenti pendolari per il rincaro dei biglietti verso le isole Eolie

Il 2021 inizia nel modo peggiore per i docenti pendolari, che ogni giorno raggiungono le isole Eolie per prestare servizio nelle scuole dell’arcipelago eoliano. La Liberty Lines, che gestisce il collegamento degli aliscafi in regime di monopolio ed in convenzione con la Regione, ha infatti annunciato la modifica unilaterale della tariffa, con una comunicazione a ciascun possessore della Liberty Card, che consentiva di ridurre i costi dei biglietti. E’ stata avviata infatti una nuova compagna abbonamenti “Liberty Express”, che però comporta per i pendolari un notevole aggravio dei costi giornalieri. Con il pacchetto più economico, che prevede la riduzione del 50 per cento della tariffa base (17,20 euro per una corsa d’andata Milazzo-Lipari) per effettuare 40 corse in un periodo massimo di 90 giorni dal primo giorno di convalida, ciascun pendolare dovrà spendere proprio 17,20 euro al giorno per andare e tornare da Lipari. Fino al 31 dicembre 2020 il costo del biglietto con la Liberty Card era di 10 euro al giorno. Comprensibile quindi la rabbia dei tanti pendolari, soprattutto docenti, che adesso dovranno sopportare un aumento delle spese di oltre 70 per cento per ciascun giorno lavorativo.

“L’art. 4 della Nostra amata Costituzione – si legge in un comunicato – sancisce che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Quanti lavoratori sentendo riecheggiare queste parole staranno facendo un sorriso beffardo? Probabilmente tanti, troppi. Tra questi ci siamo noi, i docenti pendolari delle Isole Eolie. Proveniamo da tutta la provincia e ogni mattina, con un carico non indifferente di idee, passione, ansie e parole, ci ritroviamo al molo del porto di Milazzo pronti alla traversata verso le Nostre scuole, dislocate lungo tutto l’arcipelago eoliano. Siamo in possesso di una card che dall’inizio dell’anno scolastico ci permette di acquistare i biglietti del viaggio con qualche agevolazione fiscale. Nessuna scontistica eccezionale, ma per noi è pur sempre un valido aiuto in relazione alle spese esose da affrontare. Eppure la compagnia di navigazione “Liberty Lines S.p.A” ha così a cuore la condizione di noi, lavoratori pendolari, che ha ben pensato di sostituire la precedente card con i nuovi abbonamenti, che di vantaggioso hanno ben poco. La Compagnia ha dato l’avvio ad una nuova politica commerciale, a nostro parere, profondamente ingiusta nei confronti di lavoratori che con miseri stipendi esercitano ogni giorno il diritto/dovere allo studio. Sembrerebbe così profilarsi una illegittimità che apparirebbe ancor più inammissibile se rapportata al fatto che la Liberty Lines S.p.A., nell’adempimento di un servizio essenziale, opera in regime contrattuale con la Regione Siciliana, fornendo di fatto un servizio pubblico. Fa specie dunque che una compagnia che svolge un servizio pubblico in forza di contratti stipulati con la Regione e grazie a cui percepisce sovvenzioni statali sembrerebbe operare in maniera illegittima nei riguardi degli utenti, soprattutto quelli pendolari, che nell’esercizio di un loro diritto costituzionalmente tutelato contribuiscono a garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa pubblica nelle Isole. Diritto che oggi più che mai rischierebbe di essere negato da tali comportamenti, a discapito del singolo lavoratore e di riflesso della comunità“.

FOTO SLOW SICILY

AGGIORNAMENTO: dopo la pubblicazione della nota dei pendolari, già da questa mattina la Liberty Lines sembra aver modificato la sua scelta e, venendo incontro alle richieste dei pendolari, ha provveduto all’invio di una nuova card (tramite mail) per i docenti pendolari, con scadenza al 01/09/2021.