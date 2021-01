Bollettino Covid: la Sicilia oggi ha il tasso di positività più alto d’Italia (17,3%)

Sono preoccupanti gli ultimi dati del contagio per la Sicilia. La Befana ha giocato un brutto scherzo, con 1.692 i nuovi contagi, con il dato più alto negli ultimi 15 giorni, su 9.767 tamponi effettuati. Il riscontro sul tasso di positività 17,3% è il più alto registrato oggi in Italia. 29 sono state invece le vittime. I dati positivi arrivano dai guariti che oggi sono 1.350, il calo dei ricoveri che oggi sono 1.190 in tutto, con un -8 rispetto a ieri, di cui 194 pazienti in terapia intensiva.

A livello nazionale sono 20.331 i positivi su 178.596 con un rapporto positivi-tamponi che si attesta sul 11,4%. I decessi sono 548 (ieri 649), per un totale di 76.877 all’inizio dell’epidemia.

In provincia di Messina la preoccupazione cresce per la carenza di posti letto, denunciata pubblicamente anche dal sindaco della città metropolitana Cateno De Luca. In un post dettagliato il primo cittadino ha riferito che sono davvero poche le disponibilità in tutta la provincia, tanto da spingerlo a rinviare l’apertura le scuole di ogni ordine e grado alla prossima settimana.