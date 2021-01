Terme Vigliatore: arrestato per tentato omicidio l’80enne che ha sparato per una lite di confine

I carabinieri della Compagnia di Barcellona hanno ricostruito la dinamica del ferimento, di cui è stato vittima ieri pomeriggio il funzionario del Comune di Barcellona Lucio Rao, 64 anni, responsabile dell’ufficio tributi di Palazzo Longano.

Nella notte è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio per l’80enne Pietro Fiorito, che ieri pomeriggio ha sparato al culmine dell’ennesima lite per una linea di confine tra due terreni nelle campagne tra Terme Vigliatore e Rodì Milici, in contrada Calvano. Si sarebbe trattato dell’ennesima discussione per la contestata realizzazione di un muretto di divisione. L’uomo ha esploso un colpo di pistola sotto la clavicola del funzionario comunale. Il proiettile si è conficcato nel polmone, ma Rao con prontezza è riuscito a salire sulla sua automobile per raggiungere l’abitazione di Terme Vigliatore, vicino alla chiesa madre, a pochi passi dalla piazza Municipio. Da lì sono stati chiamati i soccorsi ed i medici dell’ambulanza del 118, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso di Patti. Viste le condizioni del 64enne è stato disposto l’ulteriore trasferimento all’ospedale Papardo, dove i medici dovranno procedere all’estrazione del proiettile ed al drenaggio del versamento pleurico provocato dalla ferita al polmone.

I militari dell’Arma, coordinati dal capitano Lorenzo Galizia, hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, rintracciando l’80enne che ha sparato. L’uomo è stato fermato e sottoposto ad interrogatorio. Fiorito avrebbe ammesso le sue responsabilità, collaborando alla ricostruzione della vicenda. Come detto, su disposizione della Procura di Barcellona, gli è stata formalizzata l’accusa di tentato omicidio e in mattinata sarà trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Non è esclusa, vista l’età, la possibilità che gli vengano concessi gli arresti domiciliari.