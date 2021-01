Lo sport barcellonese in lutto, si è spento nella notte Santino De Pasquale

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport barcellonese. Si è spento nella notte l’imprenditore Santino De Pasquale, 68 anni, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli appassionati di sport, sia come calciatore con l’Orsa e l’Igea Virtus, ma anche come Presidente del Barcellona Basket e come sponsor di molte formazioni barcellonesi.

Santino De Pasquale, da tempo malato, ha creato dal nulla una realtà tra le più conosciute ed apprezzate nel settore dell’abbigliamento sportivo di Barcellona e dintorni. L’attività è stata brillantemente portata avanti dalla moglie Carmelina e dai figli Filippo, Roberta e Fabio, che hanno valorizzato l’impegno del loro caro.

L’ultimo saluto si terrà giovedì 7 alle 10.30 nella Basilica di San Sebastiano.

La redazione di 24live porge le condoglianze a tutti i familiari del compianto Santino De Pasquale.