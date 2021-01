La consigliera Ilenia Torre solidarizza con la collega Scolaro espulsa dall’aula del consiglio sull’ospedale

La consigliera comunale Ilenia Torre ha diffuso una nota con cui stigmatizza quanto accaduto ieri sera con un acceso confronto in aula consiliare tra il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino e l’esponente di Fratelli d’Italia Melangela Scolaro. Lo scontro verbale si è concluso con la consigliera Scolaro che è stata espulsa dall’aula, dopo che il presidente Pino ha contestato l’eccessiva lunghezza del suo intervento durante la seduta sul tema della sanità a Barcellona.

“Da cittadina barcellonese, da donna, da Consigliere comunale non posso che esprimere rammarico per l’episodio verificatosi ieri sera nella parte conclusiva del civico consesso. Non è la prima volta che assistiamo – in quello che dovrebbe essere per antonomasia luogo di dibattito, di confronto civile e di dialogo – ad atteggiamenti a dir poco incomprensibili. Invocando il rispetto di un Regolamento il cui contenuto sembra essere interpretato in maniera non sempre univoca, a seconda di chi sia l’oratore di turno, la Consigliera Scolaro è stata espulsa dall’aula con toni, modi, parole e atteggiamenti che non necessitano di commento alcuno. Era una seduta straordinaria in cui l’argomento su cui concentrare l’attenzione avrebbe dovuto essere ben diverso da quello che è stato. Ancora una volta la nostra Città ha perso un’occasione preziosa, che doveva essere un’occasione di confronto, di dialogo, di chiarimento. Ancora una volta abbiamo assistito ad una commedia dell’assurdo determinata – evidentemente – da una cattiva gestione dei lavori d’aula. Le polemiche sterili, i toni accesi ed il linguaggio poco appropriato hanno prevalso sulla moderazione, sul buon senso, sull’equilibrio. Più che sull’attacco verbale e sull’espulsione dall’aula di chi rivendica, semplicemente, il proprio diritto di parlare e di esprimere la propria visione degli argomenti, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto concentrare la sua attenzione su ben altri aspetti e avrebbe dovuto evitare di fare assistere la cittadinanza a scene imbarazzanti. Mi auguro che quanto accaduto non si ripeta e che tutti abbiano ben chiaro che l’era delle censure è conclusa da tempo ed esprimo alla Consigliera Melangela Scolaro massima solidarietà”.

